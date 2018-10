Frankfurt/Main (AFP) Die Falschangaben von Volkswagen bei CO2-Werten haben einem Bericht zufolge wohl keine Auswirkungen für die Kunden. Die Abweichungen beim CO2-Ausstoß seien so gering, dass keine Änderungen in den Fahrzeugpapieren der VW-Fahrer nötig seien, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Mittwoch unter Berufung auf gemeinsame Überprüfungen des Bundesverkehrsministeriums, des Kraftfahrt-Bundesamtes und von VW selbst. Demnach sind zudem weniger als 40.000 Autos betroffen, nicht 800.000.

