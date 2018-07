Le Bourget (AFP) Auf der UN-Klimakonferenz ist ein breites Bündnis für ein anspruchsvolles Klimaschutzabkommen gebildet worden. Das gaben die beteiligten mehr als hundert Staaten am Mittwochabend am Rande der Verhandlungen in Le Bourget bei Paris bekannt. Der "Koalition des hohen Anspruchs" ("High Ambition Coalition") gehören neben den Mitgliedern der EU sowie Staaten Afrikas, der Karibik und der Pazifikregion (AKP) auch die USA sowie weitere Länder vorwiegend Lateinamerikas an.

