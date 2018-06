Berlin (AFP) Der Bau großer Infrastrukturprojekte soll in Zukunft reibungsloser ablaufen und Termine besser eingehalten werden. Das Bundeskabinett beschloss dazu am Mittwoch den sogenannten Aktionsplan Großprojekte, wie das Bundesverkehrsministerium in Berlin mitteilte. Der Aktionsplan soll dazu beitragen, dass große Infrastruktur-Projekte durch frühzeitiges Risikomanagement, klarere Zuständigkeiten, mehr Kooperation zwischen allen Beteiligten und digitale Hilfsprogramme reibungsloser und pünktlicher umgesetzt werden.

