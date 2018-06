Brüssel (AFP) Kunden von Online-Abonnements für Filme, Spiele, Musik und andere Dienste sollen künftig auch im europäischen Ausland vollen Zugriff darauf haben. EU-Digitalkommissar Günther Oettinger forderte Europaparlament und EU-Regierungen am Mittwoch in Brüssel auf, entsprechenden Vorschlägen seiner Behörde zu folgen, damit diese 2017 in Kraft treten könnten. Damit würde die volle Weiternutzbarkeit im Ausland, auch Portabilität genannt, zur gleichen Zeit möglich, wie die Roaminggebühren abgeschafft werden.

