New York (AFP) Das US-Magazin "Time" hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur "Persönlichkeit des Jahres" gekürt. Das gab das Magazin am Mittwoch bekannt und würdigte dabei Merkels Krisenmanagement an allen Fronten: Sie habe sich den Titel durch ihre Reaktion auf die Griechenlandkrise, die Flüchtlingskrise und die Bedrohung durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) verdient. "Man kann ihr zustimmen oder auch nicht. Aber sie geht nicht den einfachen Weg", schrieb Chefredakteurin Nancy Gibbs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.