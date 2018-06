Berlin (AFP) Vor der Bekanntgabe eines neuen Textentwurfs für ein Klimaschutzabkommen haben Umweltschützer vor einem schwachen Verhandlungsergebnis gewarnt. "Der Text ist nicht ehrgeizig genug", sagte Jagoda Munic von der Organisation Friends of the Earth (FoE) am Mittwoch am Rande der Beratungen der UN-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris. Der französische Außenminister und Konferenzvorsitzende Laurent Fabius will den neuen Entwurf am frühen Nachmittag vorstellen. Der ursprünglich dafür genannte Termin um 13.00 Uhr könnte sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen allerdings verschieben.

