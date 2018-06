Le Bourget (AFP) Die USA wollen ihren Beitrag zur Unterstützung ärmerer Länder bei der Anpassung an den Klimawandel verdoppeln. Das kündigte US-Außenminister John Kerry am Mittwoch auf der UN-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris an. Die jährlichen Zahlungen der USA sollen demnach von 430 Millionen Dollar im vergangenen Jahr bis 2020 auf mehr als 800 Millionen Dollar steigen.

