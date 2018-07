München (AFP) In ihrer mit Spannung erwarteten Erklärung im Münchner NSU-Prozess hat die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe eine Mitwirkung an den zehn Morden und zwei Sprengstoffanschlägen der Gruppe bestritten. Sie sei "weder an den Vorbereitungshandlungen noch an der Tatausführung" beteiligt gewesen, ließ Zschäpe am Mittwoch über ihren Mathias Grasel erklären. Zugleich wies Zschäpe den Vorwurf der Mitgliedschaft im Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.