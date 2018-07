Dehradun (AFP) Ein verlassener indischer Aschram, in dem sich die Beatles 1968 zur Meditation zurückgezogen hatten, ist erstmals seit Jahren wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Behörden des nordindischen Bundesstaats Uttarakhand begannen schon vor Monaten mit umfangreichen Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten, um den Aschram pünktlich zu John Lennons 35. Todestag am Dienstag wiederauferstehen zu lassen. Schon bald soll auf dem Gelände zudem ein Yoga-Zentrum für Touristen entstehen. Der Ort solle aber "mit seinem ganzen alten Charme" erhalten bleiben, sagte Uttarakhands oberster Naturschützer D.V.S. Khati am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

