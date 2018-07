Lausanne (SID) - Der Schweizer Ian Logan ist zum Generaldirektor der Olympischen Jugend-Winterspiele 2020 in Lausanne ernannt worden. Dies teilte das Organisationskomitee am Mittwoch mit. Logan, der bei der Schweizer Armee beschäftigt ist, tritt sein Amt Anfang 2016 an. Der gebürtige Lausanner setzte sich gegen 55 Mitbewerber durch. Die dritten Jugend-Winterspiele nach Innsbruck 2012 und Lillehammer im kommenden Jahr finden vom 10. bis 19. Januar 2020 statt.