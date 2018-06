München (dpa) – Die mit Spannung erwartete Aussage von Beate Zschäpe im Münchener NSU-Prozess sorgt für großen Zuschauerandrang. Schon Stunden vor Beginn der Verhandlung warteten die ersten Besucher vor dem Eingang. Es bildete sich eine Schlange von rund 150 Wartenden. Die mutmaßliche Neonazi-Terroristin will heute ihr Schweigen im NSU-Prozess brechen. Ihr Anwalt Mathias Grasel kündigte an, eine Aussage zu verlesen. Zschäpe muss sich als Mittäterin an sämtlichen Verbrechen verantworten, die dem NSU angelastet werden.

