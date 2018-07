Kigali (AFP) Die Bürger Ruandas sollen kommende Woche darüber abstimmen, ob sie ihrem Staatschef Paul Kagame die Kandidatur für eine dritte Amtszeit ermöglichen wollen. Das Referendum über eine dazu erforderliche Verfassungsänderung findet am 17. und 18. Dezember statt, wie die Regierung am späten Dienstagabend in Kigali mitteilte. Der Termin sei bei einer Kabinettssitzung beschlossen worden. Die Zustimmung der Bevölkerung ist der letzte Schritt, damit eine bereits von beiden Parlamentskammern beschlossene Verfassungsänderung in Kraft treten kann. Diese ermöglicht es Kagame theoretisch, bis zum Jahr 2034 im Amt zu bleiben.

