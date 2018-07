Köln (SID) - Bayer Leverkusen will im Europapokal überwintern, hat aber in Gruppe E ab 20.45 Uhr mit Champions-League-Sieger FC Barcelona die schwerstmögliche Aufgabe vor der Brust. Für den Achtelfinaleinzug ist die Werkself zudem auf Schützenhilfe von BATE Borissow im Spiel beim AS Rom angewiesen, ein Remis würde Leverkusen zumindest für die Europa League reichen. Bayern München steht vor der abschließenden Partie in Gruppe F bei Dinamo Zagreb bereits als Gruppensieger fest.

Brisanz verspricht die Finalneuauflage im Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen zwischen Turbine Potsdam und VfL Wolfsburg ab 18.00 Uhr. Im Endspiel 2015 setzten sich die Wölfinnen mit 3:0 durch, am vergangenen Wochenende behielten die wiedererstarkten Brandenburgerinnen überraschend auswärts mit 5:2 die Oberhand. Meister Bayern München tritt ebenfalls um 18.00 Uhr bei Aufsteiger Werder Bremen an.

Im Nachholspiel gegen Abstiegskandidat HBW Balingen-Weilstetten will Meister THW Kiel den Rückstand zur Tabellenspitze der Bundesliga verkürzen. Aktuell beträgt der Abstand auf Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen bei einem Spiel weniger sechs Punkte. In einem Verfolgerduell treffen außerdem der HSV Hamburg und die Füchse Berlin aufeinander. Anwurf ist jeweils um 20.15 Uhr.