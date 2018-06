Duschanbe (AFP) Der tadschikische Präsident Emomali Rachmon ist am Mittwoch vom Parlament zum "Chef der Nation" ernannt worden. Der Ehrentitel gibt dem autoritären Politiker lebenslange Immunität und erlaubt die Einrichtung eines Museums und einer Bibliothek zu seinen Ehren. "Die Worte und Taten von Emomali Rachmon haben einen bedeutenden Platz in unseren Herzen", sagte Parlamentspräsident Tschukurdschon Suchurow. Als wichtigste Leistung des Präsidenten in dessen 23 Jahren an der Macht nannte er die Beendigung des fünfjährigen Bürgerkriegs 1997.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.