Istanbul (AFP) Wegen einer Sicherheitsbedrohung hat das US-Konsulat in Istanbul am Mittwoch seinen Betrieb eingeschränkt. "Aufgrund von Informationen über eine mögliche Sicherheitsbedrohung gegen das US-Konsulat in Istanbul wird das Konsulat nur mit eingeschränktem Personal und eingeschränkten Dienstleistungen öffnen", teilte die Vertretung in der türkischen Metropole mit. Alle öffentlichen Dienstleistungen, darunter Visaanträge und nicht dringende Angelegenheiten von US-Bürgern, seien verschoben worden.

