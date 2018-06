Oslo (AFP) Einen Tag vor der Verleihung des Friedensnobelpreises an das tunesische Dialog-Quartett in Oslo haben die vier ausgezeichneten Organisationen den Dialog als Schlüssel zur Lösung von Konflikten bezeichnet. "Waffen können niemals eine Lösung sein - weder in Syrien, noch in Libyen", sagte der Vorsitzende der Tunesischen Menschenrechtsliga (LTDH), Abdessatar Ben Moussa, am Mittwoch während einer Pressekonferenz in der norwegischen Hauptstadt. Die drei anderen Preisträger sind der Gewerkschaftsbund UGTT, der Arbeitgeberverband UTICA und die Anwaltskammer.

