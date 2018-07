Santiago de Chile (dpa) - Der Mitgründer der Modemarken "Esprit" und "The North Face", Douglas Tompkins, ist tot. Er starb beim Kajakfahren in Chile mit 72 Jahren. Das bestätigte eine Sprecherin der von Tompkins initiierten Umweltstiftung The Conservation Land Trust der US-Nachrichtenseite "CNN Money". Chilenische Medien berichteten, Tompkins sei bei hohem Wellengang ins Wasser gefallen. Er sei mit Anzeichen einer starken Unterkühlung per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er später starb.

