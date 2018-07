Nairobi (AFP) Vor den Kämpfen im Jemen sind nach UN-Angaben mehr als 170.000 Menschen geflohen. Die meisten seien nach Dschibuti, Äthiopien, Somalia, in den Sudan und in verschiedene Golfstaaten geflohen, erklärten das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch. Viele Flüchtlinge hätten eine "gefährliche Überfahrt" über den Golf von Aden hinter sich, sagte die UNHCR-Koordinatorin für den Jemen, Claire Bourgeois. Weitere 2,3 Millionen Menschen seien in ihrem eigenen Land vertriebenen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.