San Francisco (AFP) Der US-Internetkonzern Yahoo will sich einem Medienbericht zufolge doch nicht von seiner profitablen Beteiligung am chinesischen Onlinehändler Alibaba trennen. Der Konzern habe wegen möglicher steuerlicher Konsequenzen durch die Übertragung der Anteile auf eine neue Gesellschaft seine Meinung inzwischen geändert, berichtete der Fernsehsender CNBC am Dienstag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Yahoo prüfe stattdessen weiter einen Verkauf seines Kerngeschäfts, also der Suchmaschine und des Online-Werbegeschäfts. Dies hatte vergangenen Monat bereits ein an Yahoo beteiligter Hedgefonds gefordert.

