Miami (AFP) Der unbemannte private Raumtransporter "Cygnus" hat am Mittwoch planmäßig die Internationale Raumstation (ISS) erreicht. Die beiden ISS-Besatzungsmitglieder Kjell Lindgren und Scott Kelly hätten das Frachtraumschiff mit Hilfe eines Roboterarms erfolgreich eingefangen, teilte die NASA um 12.19 Uhr (MEZ) mit. In den kommenden zwei Stunden sollte "Cygnus" weiter an die ISS herangeholt und angedockt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.