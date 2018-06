New York (AFP) Die Vereinten Nationen haben mit scharfer Kritik auf die Forderungen des republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump nach einem Einreiseverbot für Muslime reagiert. Die Äußerungen Trumps seien "völlig unverantwortlich", sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, am Dienstag in New York. Trump spiele den Extremisten in die Hände, die für ihre Ziele die "große Mehrheit der einfachen Muslime" als Geiseln nähmen.

