Caracas (AFP) Bei der Parlamentswahl in Venezuela hat die konservative Opposition nach offiziellen Angaben die Zweidrittelmehrheit erreicht. Wie die Wahlbehörde am Dienstag mitteilte, errang das Mitte-rechts-Bündnis MUD 109 der insgesamt 167 Mandate; drei weitere indigene Abgeordnete gehören regionalen Kleinparteien an, die dem MUD nahe stehen. Auf die Sozialisten von Staatschef Nicolás Maduro entfielen demnach 55 Sitze.

