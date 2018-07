Kandahar (AFP) Die Zahl der Toten bei der Erstürmung des Flughafens in der afghanischen Stadt Kandahar durch die radikalislamischen Taliban ist auf 50 gestiegen. Zehn Soldaten, zwei Polizisten und 38 Zivilisten seien bei dem Angriff getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Kabul am Donnerstag mit. Zudem seien 37 Menschen verletzt worden, darunter 17 Soldaten und vier Polizisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.