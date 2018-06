Sydney (AFP) In Australien werden fünf teils minderjährige Verdächtige beschuldigt, einen Anschlag auf ein Regierungsgebäude geplant zu haben. Ein 15-jähriger Jugendlicher und ein 20-jähriger Mann wurden am Donnerstagmorgen in ihren Wohnungen festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ihnen sowie drei bereits inhaftierten Männern im Alter von 21 und 22 Jahren werde Verschwörung zur Vorbereitung eines "Terroranschlags" vorgeworfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.