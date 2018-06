Wolfsburg (dpa) - VW will mit einer grundlegenden Neuausrichtung künftig Skandale wie die Abgas-Affäre verhindern. Vorstandschef Matthias Müller sagte in Wolfsburg, der Konzern nutze die Affäre als Katalysator für den Wandel, den Volkswagen braucht. So ernst die aktuelle Situation auch sei: Dieses Unternehmen werde nicht daran zerbrechen." Strukturen und Denkweise sollten verändert werden. Das Top-Management werde VW künftiger weniger zentralistisch führen. Einen Absatzeinbruch nach dem Skandal gebe es bisher nicht.

