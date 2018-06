Dallas (SID) - Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA das Duell der deutschen Nationalspieler gegen Dirk Nowitzki gewonnen. Der 22 Jahre alte Point Guard siegte mit den Atlanta Hawks nach einem starken Schlussspurt mit 98:95 bei den Dallas Mavericks um den 15 Jahre älteren Nowitzki, der mit 13:11 Punkten allerdings das Privat-Duell knapp für sich entschied.

Für Atlanta war es der 14. Sieg im 23. Saisonspiel, für die bisher auf exakt dieselbe Ausbeute kommenden Mavs die zehnte Niederlage. Diese hätte Dallas vermeiden können, die Gastgeber führten drei Minuten vor dem Ende mit 93:89, ehe Atlanta mit sieben Punkten in Folge das Spiel drehte. Nowitzki scheiterte beim Stand von 93:96 mit einem Drei-Punkte-Wurf. In der gesamten Partie war er nur mit einem von acht Versuchen aus der Distanz erfolgreich.

Vor allem im Schluss-Viertel agierte der gebürtige Würzburger höchst unglücklich: Er blieb in neun Einsatz-Minuten ohne jeden Punkt. Insgesamt kamen die Mavericks mit 36 Prozent auf ihre schlechteste Wurfquote der gesamten Saison. Dies gab in einem eng umkämpften Spiel mit 20 Führungs-Wechseln, in dem nie ein Team mit mehr als sechs Punkten führte, den Ausschlag.