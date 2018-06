Rio de Janeiro (AFP) In Brasilien geraten die um ein Amtsenthebungsverfahren bemühten Gegner von Präsidentin Dilma Rousseff selbst zunehmend unter Druck. Gegen ein Drittel der Mitglieder eines neu gegründeten Sonderausschusses, der über die Fortführung des Verfahrens zur Absetzung der Staatschefin entscheiden muss, ermittelt einem Bericht zufolge die Justiz. Zu den Vorwürfen zählen Korruption, Geldwäsche und Verstöße gegen Wahlgesetze, wie die auf Parlaments- und Politikberichterstattung spezialisierte Website "Congresso em Foco" am Mittwoch berichtete. Gegen 20 der 65 Ausschussmitglieder liefen Verfahren, in der Mehrzahl handele es sich um Oppositionspolitiker.

