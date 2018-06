Peking (AFP) Erstmals seit Tagen hat Peking am Donnerstag nicht unter einer dichten Smog-Schicht gelegen. Blauer Himmel und Sonnenschein strahlten über der chinesischen Hauptstadt, und die Smog-Alarmstufe Rot lief nach Angaben der Umweltbehörde am Mittag (Ortszeit) aus. Die Stadtverwaltung erklärte im Internet, die Maßnahmen der vergangenen Tage hätten Wirkung gezeigt. Die Stadt bedankte sich bei den Bewohnern Pekings für deren Mithilfe und kündigte an, hart für eine Verbesserung der Luftqualität zu kämpfen.

