Le Bourget (AFP) Auf der UN-Klimakonferenz sind am Donnerstag 16 Unternehmen und Initiativen mit dem "Momentum of Change Award" ausgezeichnet worden. "Diese Projekte sollen andere ebenfalls zum Handeln anregen", sagte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon bei der Preisverleihung in Le Bourget in Paris. Er sprach von "Leuchtturmprojekten", die ein Licht auf Aktivitäten für den Klimaschutz auf der ganzen Welt werfen sollten.

