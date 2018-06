Berlin (AFP) Nach der Festnahme eines ägyptischen Journalisten, der auf der Rückreise von Deutschland war, hat Berlin die Regierung in Kairo um Aufklärung gebeten. "Die Bundesregierung verfolgt diesen Fall aufmerksam", heißt es in einer Antwort von Außen-Staatsministerin Maria Böhmer auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Franziska Brantner, die AFP am Donnerstag vorlag.

