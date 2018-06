Berlin (AFP) Nach dem Rücktritt des Chefs des Berliner Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) wegen der chaotischen Zustände bei der Flüchtlingsregistrierung hat die mitregierende CDU in der Hauptstadt deutliche Kritik am Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) geübt. Der von Müller erzwungene Rücktritt von Lageso-Chef Franz Allert sei vom Stil her einer "öffentlichen Hinrichtung" gleichgekommen, sagte der stellvertretende CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Stefan Evers, am Donnerstag dem RBB. Die Zusammenarbeit in der Berliner Koalition stellte er aber ausdrücklich nicht in Frage.

