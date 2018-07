Brüssel (AFP) Im Streit um Auto-Klimaanlagen des deutschen Herstellers Daimler will Brüssel Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Berlin verstoße gegen europäisches Recht, weil es Autos zulasse, die einer EU-Richtlinie widersprächen, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Nach der Richtlinie ist die Verwendung bestimmter Gase in Klimaanlagen verboten.

