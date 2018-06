Leipzig (AFP) Mehrere Flüchtlingskinder sind in einer Schule im sächsischen Wurzen von Mitschülern angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag mitteilte, wurden am Mittwoch fünf Kinder von einer Gruppe von Achtklässlern bespuckt, mit Steinen beworfen, geschubst und in einer Tür eingeklemmt.

