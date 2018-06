Berlin (AFP) Nach der Aufnahme von einer Million Flüchtlingen in diesem Jahr will die SPD den Zuzug nun verlangsamen: Kommunen und Helfer bräuchten eine geringere Geschwindigkeit bei der Zuwanderung pro Jahr, heißt es in einem auf dem Berliner Parteitag am Donnerstag fast einstimmig beschlossenen Leitantrag. "Darüber zu sprechen, ist für uns nicht das Ende der Willkommenskultur, sondern die Voraussetzung für ihren Erfolg."

