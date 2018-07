Berlin (AFP) Die SPD tritt dafür ein, dass künftig weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. "Wir können die Integration nur gut leisten, wenn die Flüchtlinge nicht mehr so schnell und nicht mehr in so großer Zahl zu uns kommen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag auf dem Parteitag der Sozialdemokraten in Berlin. "Wir dürfen uns nicht scheuen, diese Wahrheit auszusprechen." Sie wandte sich aber gegen Obergrenzen zur Aufnahme von Flüchtlingen und bekannte sich zum Grundrecht auf Asyl.

