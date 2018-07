Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die SPD dazu aufgerufen, sich angesichts der Bedrohung durch Krieg und Terrorismus schwierigen außenpolitischen Entscheidungen zu stellen. Niemand dürfe nach den Anschlägen von Paris auf die "perfide Logik der Abschottung" setzen und dabei "hoffen, dass die Terroristen beim Nachbarn landen", sagte Steinmeier am Donnerstag in seiner Rede vor den Delegierten des SPD-Parteitags in Berlin.

