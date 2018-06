Köln (AFP) Menschen in Polizeigewahrsam dürfen einem Urteil zufolge nicht durch eine allgemeine polizeiliche Anordnung gezwungen werden, sich zur Durchsuchung vollständig zu entkleiden. Eine solche generelle Anordnung sei rechtswidrig, entschied das Verwaltungsgericht Köln in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Die Gerichtsentscheidung bezieht sich auf eine entsprechende Dienstanweisung beim Kölner Polizeipräsidium. Gegen das Urteil kann Berufung bei Oberverwaltungsgericht Münster beantragt werden. (Az. 20 K 2624/14)

