Schwenningen (SID) - Die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Torjäger Will Acton für drei weitere Spielzeiten an sich gebunden. Der 28-Jährige kommt in seinen bisherigen 20 Ligaeinsätzen auf sechs Treffer und 28 Assists und ist damit Topscorer der DEL.

"Will hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Führungsspieler entwickelt", sagte Schwenningens Manager Jürgen Rumrich. Acton kam im September vom AHL-Klub Utica Comets gemeinsam mit seiner Familie nach Schwenningen. Die Comets sind das Farmteam des NHL-Teams Vancouver Canucks.