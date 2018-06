Paris (AFP) Die Chefin der rechtsextremen Front National (FN), Marine Le Pen, könnte bei der zweiten Runde der Regionalwahlen einen Sieg in Nordfrankreich verpassen. Eine am Donnerstag in der konservativen Tageszeitung "Le Figaro" veröffentlichte Umfrage liegt Le Pen bei dem Duell am Sonntag mit 47 Prozent der Stimmen hinter dem konservativen Kandidaten Xavier Bertrand, der auf 53 Prozent kommt.

