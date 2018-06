Paris (AFP) US-Popstar Madonna hat ihren Fans in Paris nach den Anschlägen vom 13. November Mut gemacht. "Wir weichen nicht der Angst", rief die Musikerin am Mittwoch bei einem Konzert in Bercy dem Publikum zu. "Das Herz von Paris und das Herz Frankreichs schlagen im Herzen jeder Stadt. Wir sind ein einziges Herz und unser Herz kann im Einklang schlagen." Madonna steht derzeit für ihre "Rebel Heart Tour" auf der Bühne.

