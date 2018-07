Berlin (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zum Abschluss der Europa-League-Vorrunde den Gruppensieg gefeiert, Mario Gomez ist mit Besiktas Istanbul dagegen draußen.

Das Tor des deutschen Fußball-Nationalstürmers war beim 1:3 (0:0) bei Sporting Lissabon am Donnerstagabend zu wenig fürs Weiterkommen. Miroslav Klose hatte sich mit Lazio Rom bereits vor dem letzten Spieltag fürs Sechzehntelfinale qualifiziert. Beim 1:1 (0:0) bei AS St. Etienne zum Abschluss saß der Routinier 90 Minuten lang auf der Bank.

Klopp reichte mit Liverpool ein torloses Remis beim Tabellenzweiten FC Sion in der Schweiz, um Platz eins zu sichern. Mit zehn Punkten schlossen die Engländer ihre Gruppe vor Sion (9 Zähler) ab. Liverpool kann sich ebenso wie Lazio als Gruppenerster nun am Montag bei der Auslosung der K.o.-Runde der letzten 32 Teams Hoffnungen auf einen leichteren Gegner machen.

Möglich wäre etwa ein Duell gegen Klopps Ex-Team Borussia Dortmund. "Das wäre natürlich für alle Berichterstatter ein Segen", kommentierte der neue BVB-Coach Thomas Tuchel. Die Dortmunder hatten ihre Gruppe als Zweiter beschlossen.

Gomez hatte Besiktas zwar in Lissabon in der 58. Minute in Führung gebracht, aber drei Tore der Portugiesen innerhalb von elf Minuten machten alle Hoffnungen aufs Weiterkommen zunichte.