London (AFP) Eines der größten Kinos in London hat allen "Star Wars"-Fans den Spaß verdorben, die verkleidet zur Premiere der neuen Folge wollen. Sie müssten sich darauf einstellen, am Eingang demaskiert zu werden, auch riskierten sie, dass ihre Waffenattrappen konfisziert würden, teilte das Cineworld-Kino in der O2-Arena am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. Besitzer, die im Internet schon vorab Tickets erstanden hatten, wurden persönlich über E-Mail informiert. Ob das Verbot auch für die berühmten Lichtschwerter gilt, war zunächst unklar.

