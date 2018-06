London (AFP) Starkregen in der Nacht zum Donnerstag hat die Lage in den Hochwassergebieten im Nordwesten Englands weiter verschlechtert. Soldaten, Rettungsboote und ein Hubschrauber der Armee waren im Einsatz, um Bewohner aus überfluteten Häusern in Sicherheit zu bringen. Im Dorf Glenridding nordwestlich von Manchester trat erneut der Fluss über die Ufer. Durch die Straßen strömte schnell fließendes Wasser. Die Polizei der Grafschaft Cumbria rief die Dorfbewohner auf, ihre Häuser aus Sicherheitsgründen nicht zu verlassen.

