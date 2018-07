Mumbai (AFP) Ein Berufungsgericht in Mumbai hat die Haftstrafe von Bollywood-Superstar Salman Khan wegen fahrlässiger Tötung eines Obdachlosen aufgehoben. Das Gericht sprach den Multimillionär am Donnerstag in allen Anklagepunkten frei. Khan war im Mai in erster Instanz unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach Auffassung des Berufungsgerichts konnte die Anklage damals die Schuld des Schauspieler aber nicht einwandfrei nachweisen. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Staatsanwaltschaft nun vor dem Obersten Gerichts Einspruch gegen das Berufungsurteil einlegen wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.