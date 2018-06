Bogotá (AFP) Die Farc-Rebellen in Kolumbien haben einen vor zwei Wochen entführten Soldaten freigelassen. Der Mann sei bei guter Gesundheit, teilte das Verteidigungsministerium in Bogotá am Mittwoch mit. Das Rote Kreuz hatte in dem Fall vermittelt. Die Freilassung könnte den Friedensverhandlungen zwischen der Farc-Guerilla und der kolumbianischen Regierung neuen Auftrieb geben.

