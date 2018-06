Paris (dpa) - Popstar Madonna hat nach einem Konzert in Paris noch einen Kurzauftritt auf dem Platz der Republik hingelegt. Begleitet von einem Akustik-Gitarristen und einem ihrer Söhne sang sie am Abend am zentralen Gedenkort an die Opfer der Anschläge vom 13. November drei Songs: "Ghosttown", "Imagine" von John Lennon und "Like a Prayer". Sie habe einfach ein paar Lieder über den Frieden singen wollen, sagte sie. Zuvor hatte die Sängerin über Twitter über ihren bevorstehenden Auftritt unter freiem Himmel informiert.

