München (dpa) - Peter Maffay (66) hat seine Ehefrau Tania (40) nach zwölf gemeinsamen Jahren für eine noch Jüngere verlassen. Nur wenige Monate, nachdem er seine vierte Frau kirchlich geheiratet hat, ist er jetzt mit der fast 40 Jahre jüngeren Hendrikje Balsmeyer (28) zusammen.

"Ich hatte im Oktober eine Begegnung, die mich sehr fasziniert hat. Daraus ist eine tiefe Zuneigung entstanden, die ich und meine neue Lebensgefährtin sehr ernst nehmen", sagte der Musiker der "Bild"-Zeitung.

Wie Maffays Management am Donnerstag bestätigte, ist seine neue Partnerin Lehrerin in Thüringen. "Mit Rücksicht auf die betroffenen Familienmitglieder werden keine weiteren Einzelheiten bekanntgegeben", teilte das Management mit.

Maffay selbst äußerte sich allerdings: "Das ist eine Tatsache - eine wunderschöne auf der einen Seite, eine zugegebenermaßen auch traurige auf der anderen Seite, weil immer einer dabei ist, der leidet", erläuterte der Sänger ("Und es war Sommer") im Interview von Radio 7 in Ulm. "Ich weiß, dass das, was wir gemeinsam jetzt im Augenblick durchstehen, kompliziert ist, aber es ist in sich in Ordnung - mehr als das - und deswegen stehe ich hundertprozentig zu dem, was ich tue und kann aufrecht gehen und alle, die es betrifft, ebenfalls. Da knicke ich ganz bestimmt nicht ein."

Auf Facebook gibt es eine Frau mit dem Namen von Maffays neuer Freundin, die dort offen Fotos von sich und dem Musiker auf ihrer Seite gepostet hat. Im Juni stand die Frau, die laut ihrem Profil in Halle an der Saale geboren wurde, demnach mit Maffay zusammen in Magdeburg auf der Bühne. Auch aus dem August gibt es gemeinsame Fotos. Die 1987 geborene Blondine hat auch das Zeugnis ihres zweiten Staatsexamens als Gymnasiallehrerin in Thüringen gepostet. Fächer: Biologie und Sport, Note: 1,4. Inzwischen ist das Profil gelöscht.

"Wir haben beschlossen, zusammenzubleiben. Auch wenn wir wissen, dass links und rechts einige Scherben liegen", sagte Maffay der "Bild". "Wenn so etwas passiert, darf man nicht mit einer Lüge durchs Leben gehen. Das wäre allen anderen gegenüber unfair."

Maffay war vor der kirchlichen Trauung im Sommer schon zwölf Jahre lang standesamtlich mit seiner vierten Ehefrau Tania verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. "Es war der Wunsch meiner Frau", sagte Maffay damals zur kirchlichen Trauung. "Als konstruktiver Ehemann entzieht man sich nicht den Wünschen der Mädels. Der liebe Gott sieht uns ja schon lange beisammen, also war es ein schöner, symbolischer Akt."

Maffay wisse, dass sein Liebesleben viele Menschen interessiere. Das sei für ihn kein Problem. Schlimm sei es nur, wenn "eine engstirnige, kleinkarierte, konventionelle Kommentierung und so weiter passiert", sagte er Radio 7. "Das wird niemanden, nicht mich und nicht diejenigen, die es betrifft, davon abhalten, das zu tun, was wir moralisch und inhaltlich für richtig halten."