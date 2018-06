Tunis (AFP) Die Vereinten Nationen haben die internationale Gemeinschaft für das kommende Jahr um 165,5 Millionen Dollar (151,3 Millionen Euro) für die notleidende Bevölkerung in Libyen gebeten. "Wenn wir diese Summe nicht erhalten, die bescheiden im Vergleich zu dem ist, was etwa für Rüstung ausgegeben wird, müssen wir uns darauf einstellen, dass sich die humanitäre Krise verschlimmert", sagte der UN-Nothilfekoordinator für Libyen, Ali al-Zaatari, am Mittwoch in der tunesischen Hauptstadt Tunis. "Wir rufen die Welt auf, ihre Hand den leidenden Menschen in Libyen zu reichen."

