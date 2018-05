Riad (AFP) Die in Riad versammelten syrischen Oppositionsgruppen haben sich auf einen Rahmen für mögliche Verhandlungen mit der Führung in Damaskus verständigt. Eine Vertreterin der Syrischen Nationalen Koalition, Suhair Atassi, sagte am Donnerstag, es bestehe eine "einheitliche" Vorstellung eines Regelprozesses zu Gesprächen. Außerdem herrsche Einigkeit über die Bildung eines Gremiums, das die Verhandlungsführer überwachen solle.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.