Genf (AFP) Die Luftfahrtbranche steuert in diesem Jahr auf einen neuen Rekordgewinn zu. Die Fluggesellschaften könnten mit einem Gewinn von 33 Milliarden Dollar (30,2 Milliarden Euro) rechen - fast 90 Prozent mehr als 2014, teilte der Internationale Luftfahrtverband IATA am Donnerstag in Genf mit. Im vergangenen Jahr hatte die Branche 17,3 Milliarden Dollar verdient. Die Rekordgewinne in beiden Jahren sind vor allem durch die deutlich geringeren Treibstoffkosten infolge des Verfalls der Ölpreise möglich geworden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.